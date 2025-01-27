Очередь из режиссеров выстроилась для проведения проб с Ефремовым в колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, может получить возможность условно-досрочного освобождения в текущем году и вновь вернуться к актерской деятельности. Об этом сообщил источник 360.ru. Режиссеры уже посещают его в колонии для проб.

По словам источника, у Ефремова формируется занятость к моменту выхода на свободу, и на данный момент она частично запланирована до 2027 года.

Особое внимание на кастингах уделяется состоянию зубов актера, так как у заключенных часто возникают проблемы с ними. Однако, как уточнил источник, у Ефремова с этим все в порядке.

Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварийное происшествие с летальным исходом, которое произошло 8 июня 2020 года. В тот день он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водителем которого был Сергей Захаров. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что в момент инцидента Ефремов находился под воздействием алкоголя и наркотиков.

Ранее сообщалось, что шансы Ефремова выйти по УДО приравниваются к нулю.