SHOT: Ивлеева после нескольких неудачных попыток смогла продать подмосковный дом

По данным телеграм-канала, блогер не могла найти покупателя для своего трехэтажного особняка в Истре на протяжении нескольких месяцев. Периодически она снижала стоимость недвижимости. Предварительно, дом приобрели за 120 млн руб. Ранее за одну неделю цена была снижена на 10 млн руб. Площадь особняка достигает 684 кв. м.

SHOT напоминает, что на протяжении последних шести месяцев на территорию особняка дважды проникал сталкер. По данным канала, на участке расположен дом Ивлеевой и гостевой дом. На территории есть терраса, а внутри особняка находится тренажерный зал с инвентарем, сауна с каменкой и хаммам, бар, собственный кинотеатр и несколько спален. В гостевом доме может проживать персонал. На территории расположена собственная электростанция.

«Незадолго до продажи она вывезла из него всю мебель, оставив внутри лишь пару тренажеров в спортзале. С собой блогерша забрала даже лампы из стен», — сообщил SHOT.

По информации SHOT, сделка по продаже дома уже оформлена.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева проиграла суд по делу об открытии бара и задолжала более 7 млн руб.