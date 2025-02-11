Настя Ивлеева проиграла суд по делу об открытии бара и задолжала более 7 млн руб.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и ее бизнес-партнер проиграли суд по делу об открытии бара «Капельница», сообщил журнал Super со ссылкой на данные портала «СПАРК-Интерфакс».

Отмечается, что суд частично удовлетворил иск компании ООО «Депо» о привлечении Ивлеевой к субсидиарной ответственности, обязав ее выплатить почти 7,3 млн рублей. Ранее организация требовала 23 млн рублей за неоплаченную аренду.

Дело связано с финансовыми трудностями ООО «Капельница групп», которым управляла Ивлеева. Это предприятие обанкротилось после неудачи с открытием бара в конце лета 2023 года, понеся убытки в размере 15,8 млн рублей.

Кроме того, Ивлеева столкнулась с еще одним иском от бывшего управляющего продакшен-компании Александра Мокрова, который обвиняет ее в неисполнении обязательств по договорам займа и кредита.

В прошлом Ивлеева уже имела проблемы в ресторанном бизнесе, в частности, с баром «Блеск», который оказался впоследствии неудачным проектом.

Ранее блогер Настя Ивлеева рассказала, какая книга помогла ей «вернуться» после «голой вечеринки».