Настя Ивлеева проиграла суд по делу об открытии бара и задолжала более 7 млн руб.
Суд обязал Ивлееву и ее бизнес-партнера выплатить 7,3 млн рублей
Фото: [vkvideo.ru/Тот самый Лука]
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и ее бизнес-партнер проиграли суд по делу об открытии бара «Капельница», сообщил журнал Super со ссылкой на данные портала «СПАРК-Интерфакс».
Отмечается, что суд частично удовлетворил иск компании ООО «Депо» о привлечении Ивлеевой к субсидиарной ответственности, обязав ее выплатить почти 7,3 млн рублей. Ранее организация требовала 23 млн рублей за неоплаченную аренду.
Дело связано с финансовыми трудностями ООО «Капельница групп», которым управляла Ивлеева. Это предприятие обанкротилось после неудачи с открытием бара в конце лета 2023 года, понеся убытки в размере 15,8 млн рублей.
Кроме того, Ивлеева столкнулась с еще одним иском от бывшего управляющего продакшен-компании Александра Мокрова, который обвиняет ее в неисполнении обязательств по договорам займа и кредита.
В прошлом Ивлеева уже имела проблемы в ресторанном бизнесе, в частности, с баром «Блеск», который оказался впоследствии неудачным проектом.
Ранее блогер Настя Ивлеева рассказала, какая книга помогла ей «вернуться» после «голой вечеринки».