SHOT: на складе пластиковых изделий в Южном Бутово вспыхнул пожар

Согласно данным телеграм-канала, в здании склада могут находиться люди — сотрудники. Пожар масштабный. По предварительной информации, в здании установлено газовое оборудование. Сохраняется высокая вероятность взрыва. Площадь возгорания на данный момент составляет 300 кв. м. Сотрудники МЧС проинформированы о возгорании. На место направлена бригада.

Согласно данным SHOT, склад расположен на улице 1-я Горловская. Канал предоставил видео, позволяющее предварительно оценить масштабы пожара. В частности, пламя виднеется из окон второго этажа. В окнах первого этажа горит свет.

«Густой черный дым от пожара виден издалека», — сообщил SHOT.

В телеграм-канале МЧС Москвы указано, что специалисты уже устраняют возгорание на складе площадью 300 кв. м. В ведомстве отметили, что в настоящее время информация о пожаре на промышленном объекте в Москве уточняется.

Ранее сообщалось, что в Орловской области из-за атаки дрона загорелась нефтебаза.