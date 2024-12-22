В Орловской области из-за атаки дрона загорелась нефтебаза

После ликвидации дрона начался пожар на топливно-энергетическом комплексе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Массированной атаке также подвергся поселок Стальной Конь.

На местр ликвидации БПЛА оперативно прибыли службы экстренного реагирования.

Последствия возгорания устраняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 декабря в небе над Орлом прогремела серия взрывов. Местные жители рассказали, что слышали около 10-12 глухих взрывов, после в небе появились яркие вспышки. Особенно хорошо их было видно на окраине города.