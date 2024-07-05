SHOT: кладовщица из Краснодара взяла в заложники коллег, обе женщины погибли

45-летняя женщина работала на местном хлебозаводе № 6 кладовщицей. Отношения с коллективом у нее не сложились. С руководством жительница Краснодара также часто конфликтовала. Вечером 3 июля она пришла в гости к одной из своих коллег, у которой дома уже находилась еще одна сотрудница хлебозавода.

Гостья, ранее судимая за кражу, сразу начала вести себя агрессивно. С порога она угрожала 48-летней Жанне и 49-летней Татьяне игрушечным пистолетом. Потом она принудила коллег выпить таблетки. Обе женщины погибли. Гостья не вызывала скорую помощь и полицию. Вместо этого она позвонила начальнику предприятия. Согласно предварительным данным, она намеревалась также убить и директора хлебозавода.

«Однако в этот момент в квартиру ворвался наряд полиции, неадекватную женщину скрутили и увезли в отдел. Возбуждено уголовное дело, убийце может грозить до 20 лет лишения свободы», — сообщает SHOT.

Ранее мы сообщали, что из ростовского СИЗО уволены четверо сотрудников, которые своевременно не предотвратили происшедший в начале июня захват заложников.