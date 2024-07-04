Из ростовского СИЗО уволены четверо сотрудников вследствие захвата заложников

После выяснения деталей захвата заложников заключенными в ростовском СИЗО были уволены четыре сотрудника изолятора. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в процессе обысков у арестантов были найдены три игровые приставки: две PlayStation 4 и один XBox. Арестанты любили скоротать вечерок в приятной компании за игрой в приставочку.

Отмечается, что 23-летний инспектор Виктор Кончаков, который был взят террористами в заложники, был переведен на административную должность в управление ФСИН Ростовской области.

Напомним, что в середине июня в Ростове-на-Дону заключенные в одной из камер захватили в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Преступники требовали автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора. Они имели судимость за терроризм.