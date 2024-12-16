SHOT: новокузнецкий насильник спустя 28 лет снова предстанет перед судом

Александр Спесивцев, который после серии убийств и изнасилований был заключен в психиатрическую больницу, снова предстанет перед судом, сообщил SHOT.

«Новокузнецкий монстр» или «сибирский потрошитель» — такое прозвище получил в СМИ Александр Спесивцев после того, как следствию удалось доказать его причастность к убийствам женщин и детей. Установлено, что его сообщницей была мать Людмила. Вместе с сыном женщина приглашала в гости несовершеннолетних детей. Затем она оставляла жертв с Александром.

«Глава семейства Александр убивал, расчленял и иногда ел новых знакомых», — сообщил SHOT.

Последние два десятилетия Александр проходит лечение в психиатрической больнице города Камышина Волгоградской области. SHOT располагает информацией, что в связи с большим количеством препаратов пациент начал терять контроль над своей агрессией. Состояние его здоровья неудовлетворительное.

Дочь одной из жертв маньяка обратилась в суд с просьбой пересмотреть решение о помещении Александра в психбольницу. Она уверена, что он блефует, чтобы избежать реального наказания. Мужчина убил ее маму, когда девочке был годик. Теперь женщина требует материальную компенсацию.

Мать маньяка отбывала наказание в колонии на протяжении 13 лет. Сейчас женщине уже 85 лет. Вместе с дочерью она покинула родной город и обосновалась в селе.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске поймали серийного маньяка.