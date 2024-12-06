Mash: в Магнитогорске поймали серийного маньяка

В Магнитогорске удалось задержать 51-летнего местного жителя, которого обвиняют в серии насильственных преступлений, совершенных в 2016–2018 годах. Злоумышленник нападал на женщин в утренние часы, поджидая их на лестничных клетках. Его жертвами стали семь человек, которых он связывал, насиловал и грабил. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Преступник действовал в балаклаве, что долгое время осложняло его идентификацию. Полицейские имели лишь фоторобот и данные ДНК, которые не удавалось сопоставить с базами. Лишь в ноябре 2024 года с помощью генетического анализа удалось установить личность подозреваемого. Им оказался местный предприниматель Александр Егоров.

Как установило следствие, причиной преступлений стали личные проблемы. Мужчина разводился с женой, испытывал ненависть к женщинам и стремился компенсировать свои финансовые трудности за счет ограблений.

Как пишет ТАСС, дела о серии изнасилований и грабежей в Орджоникидзевском районе Магнитогорска были объединены в одно производство. Генетическая экспертиза сыграла ключевую роль в поимке преступника. На допросе Егоров признал свою вину.

Следствие продолжается, злоумышленнику предъявлено обвинение по нескольким статьям, включая насильственные действия и угрозы убийством.

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