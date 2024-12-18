SHOT: Седокова не окажет финансовую помощь в транспортировке тела экс-супруга в Ригу

Покончившего с собой баскетболиста Яниса Тимму похоронят в Латвии. Его близкие и родные инициировали сбор средств для транспортировки тела в Ригу, сообщил SHOT.

Канал располагает информацией, что бывшая супруга баскетболиста певица Анна Седокова не оказала материальную помощь. Близкий друг Тиммы Гатис Лининыш рассказал, что в воскресенье, 21 декабря, в Москву приедет мама баскетболиста Аушма Тимма. Женщина намерена решать все организационные вопросы. Но финансовой возможности осуществить транспортировку у нее нет. Инициатором сбора выступил Лининыш.

Mash сообщил, что у отца баскетболиста также нет материальной возможности оплатить транспортировку. По данным канала, семье требуется не менее 1 млн руб. Однако родные рассматривают еще один вариант. Если за четыре дня до приезда матери указанную сумму собрать не получится, тогда Яниса кремируют и похоронят в Москве.

«Оплачивать все придется либо подписчикам, либо Анне Седоковой», — предположил Mash.

Отсутствие денег — не единственная проблема. Представители латвийских похоронных бюро рассказали Mash, что после начала спецоперации Россия и Латвия закрыли воздушное пространство и сухопутную границу. До этого тела отправляли специализированными автобусами или самолетами. Теперь близким усопших необходимо оплачивать трансфер через Турцию, заказывая цинковый гроб. Удастся ли матери баскетболиста договориться о спецрейсе, неизвестно.

Ранее появились эксклюзивные кадры с места самоубийства экс-супруга Седоковой.