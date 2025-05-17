SHOT: певица Темникова продала роскошный коттедж в Подмосковье из-за проблем супруга

По информации канала, дом располагается в элитном поселке «Усадьба Жодочи». На продажу он был выставлен в июне 2024 года. Покупатель нашелся за три месяца. Уже в октябре недвижимость площадью 504 кв. м, которая расположена на участке в 17 соток, стала собственностью другого человека.

По данным канала, в трехэтажном доме располагается шесть спален. Предусмотрена терраса, система «умный дом» и парковка, рассчитанная на пять автомобилей. Особняк охраняется. Коттедж можно назвать эксклюзивным, потому что он построен по плану немецкого дизайна-ателье. Аналогов в России нет. Место для дома выбрано не менее удачно. Так, рядом находятся различные рестораны и супермаркеты. До аэропорта Домодедово можно легко добраться за 45 минут. Вблизи расположена ЦКАД.

«Продажа дома, предварительно, связана с финансовыми проблемами мужа певицы: на бизнесмена Дмитрия Сергеева после исков от банков был наложен арест. Сейчас он должен около 800 тыс. руб.», — сообщил SHOT.

Ранее сообщалось, что у певицы образовалась задолженность перед ФНС. Кто еще из публичных лиц задолжал миллионы налоговой — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».