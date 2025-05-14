Темникова попала в «черный список» ФНС — кто еще из звезд российского шоу-бизнеса задолжал миллионы налоговой

Певица Елена Темникова попала в список должников Федеральной налоговой службы (ФНС) России, задолжав 1 млн 720 тысяч рублей, сообщил телеграм-канал Shot. На данный момент Темникова никак не прокомментировала ситуацию. Экс-солистка группы Serebro — не единственная знаменитость, столкнувшаяся с налоговыми проблемами. О других известных личностях, оказавшихся в аналогичной ситуации, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Елена Блиновская — долг более 1,2 млрд рублей

Блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская была обвинена в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, а также в отмывании средств и неправомерном обороте платежных средств. К августу 2024 года ее долг перед государством составлял около 1,2 млрд рублей.

К ноябрю 2024 года Блиновская полностью погасила задолженность перед налоговой, выплатив 1,17 млрд рублей. Однако уголовное преследование в отношении нее продолжилось, и 3 марта 2025 года решением Савеловского суда города Москвы она была приговорена к пяти годам лишения свободы.

Анастасия Ивлеева — долг 20,9 млн рублей

В июле 2024 года блогер Анастасия Ивлеева погасила задолженность по налогам на сумму более 11,3 млн рублей после ареста ее имущества, включая земельные участки, квартиру и автомобиль Lamborghini.

Однако к тому моменту ее общий долг перед налоговой службой вырос до 20,9 млн рублей. Как сообщили РБК в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов, после запрета на выезд за границу и ареста имущества Ивлеева полностью погасила задолженность к 22 июля 2024 года.

Валерия Чекалина — долг более 300 млн рублей

В марте 2023 года против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму более 300 млн рублей. Следствие установило, что Чекалина осуществляла дробление бизнеса, регистрируя часть доходов на родственников, чтобы избежать уплаты налогов.

К ноябрю 2023 года супруги полностью погасили задолженность перед государством, выплатив 500 млн рублей, включая штрафы и пени. После этого уголовное дело было прекращено, однако расследование по делу об отмывании средств продолжилось, рассказал РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

Фото: [ соцсети ]

Филипп Киркоров — долг 12,3 млн рублей

В декабре 2023 года стало известно, что певец Филипп Киркоров задолжал налоговой службе 12,3 млн рублей, включая налоги на недвижимость, транспорт и землю.

Позже в Shot сообщили, что сумма задолженности была погашена к концу декабря 2023 года.

Гусейн Гасанов — долг свыше 300 млн рублей

Блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой службе более 300 млн рублей. В июле 2024 года ФНС закрыла компанию «Банда Фудс», принадлежащую блогеру Гасанову. Причиной стало отсутствие налоговой декларации и задолженность перед ФНС в размере 153 миллионов рублей.

Кроме того, бизнес по доставке еды, запущенный весной 2023 года, в последнее время был убыточным. ФНС планировало через суд изъять имущество Гасанова, включая автомобили Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года, из-за неоплаченного долга. В августе 2024 года он в Instagram* сообщил, что полностью погасил задолженность.

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