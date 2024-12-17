SHOT: при попытке ввоза из Эстонии психотропного препарата задержан гражданин Франции

Российские таможенники задержали гражданина Франции, который осуществлял попытку заехать на территорию РФ из Эстонии с пачкой таблеток с психотропным веществом, сообщил SHOT.

Согласно данным канала, мужчина пытался пройти контроль через таможенный пост Ивангород. 61-летний Жан-Ноэль пытался провести коробку с 30-ю таблетками препарата, который считается психотропным. Сотрудники ведомства обнаружили препарат во время осмотра. Гражданина Франции оперативно задержали. Таможенный пост расположен на границе между Россией и Эстонией.

Сотрудники правоохранительных органов решают, по какой статье возбуждать дело. Предполагается, что мужчину могут обвинить в контрабанде наркотических и психотропных веществ. В таком случае ему грозит наказание в виде заключения в колонию сроком до семи лет.

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