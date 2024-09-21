SHOT: приемный отец Милохина продает дом за 15 млн руб. в Краснодарском крае

Приемный отец покинувшего Россию блогера Дани Милохина выставил на продажу дом в Краснодарском крае, оценив его стоимость в 15 млн руб., сообщил SHOT.

Переезд — вынужденная мера. Ранее приемные родители блогера заявили, что в их дом подбросили записку с угрозами. Семье пожелали оказаться в аду, а Милохину — отправиться на СВО. Кроме того, неизвестные лица предприняли попытку поджога, используя «коктейль Молотова». Пожарные успели предотвратить возгорание. Семья решила в целях безопасности переехать. Дом площадью 300 кв.м. в Анапе выставлен за 15 млн руб.

В настоящее время семья проживает в гостинице, однако данная мера вынужденная. Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев рассказал SHOT, что в последнее время семья подыскивала подходящие варианты для дальнейшего проживания. В скором времени они хотят арендовать недвижимость на длительный срок проживания.

SHOT предполагает, что семья намерена выехать за границу, однако официального подтверждения информации нет. Тюленев категорически отказывается называть даже район, в котором он сейчас находится.

«Мужчина утверждает, что уезжали спонтанно, а потому не собрали каких-то накоплений, имеющихся денег хватит на месяц-два, а потом надо будет что-то придумывать. Многое будет зависеть от того, как быстро удастся продать дом», — рассказал Тюленев.

Дом не пустует. В нем остались шиншиллы и кошки. Семья решила не брать питомцев с собой.

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