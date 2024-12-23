SHOT: сотрудник ростовского СИЗО брал 100 тыс. руб. за допуск в мужские камеры женщин

Сотрудника ростовского СИЗО-1 29-летнего Александра С. задержали на рабочем месте за то, что он разрешал женщинам из отдельного корпуса посещать мужские камеры, сообщил SHOT.

Канал располагает информацией, что за оказание услуг мужчина брал деньги в размере 100 тыс. руб. за одно посещение. Предполагается, что у сотрудника СИЗО был единственный клиент — заключенный, отбывающий наказание за разбой и вымогательство. Его считают местным «смотрящим» из-за высокого авторитета среди других заключенных. Девушки, причем каждый раз разные, посещали камеру каждую смену Александра.

По данным канала, заключенный и сотрудник также организовали на территории колонии деятельность по продаже мобильных телефонов и сим-карт. Один из фактов передачи гаджетов и сим-карт был зафиксирован другими сотрудниками.

Следователи проводят проверку. У них появились сомнения в добропорядочном выполнении рабочих обязанностей Александра летом 2024 года после того, как в ростовском изоляторе захватили заложников. Некоторых сотрудников СИЗО отправили под домашний арест. Они давали также показания против Александра.

«В данный момент во всех подробностях ситуации разбираются следователи, знакомые Александра уже начали собирать ему деньги на адвоката», — сообщил SHOT.

Ранее сообщалось, что заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростове.