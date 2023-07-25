SHOT: Спасатели и МЧС экстренно направляются к московскому ТРЦ «Времена года»

Отряды спасателей направляются к зданию ТЦ «Времена года», который расположен в Москве, сообщает канал SHOT . Известно, что они снабжены промышленными вентиляторами, которые могут использовать для проветривания. Возле здания уже размещают лабораторию МЧС.

Согласно предварительным данным причина прибытия экстренных служб к московскому зданию ТЦ «Времена года» - концентрация аммиака в воздухе, которая значительно превышает нормы. Ранее канал публиковал информацию о том, что концентрация аммиака составляет 5 мг/м³ при норме 0,04 мг/м³. Причина – утечка бесцветного газа в цеху холодильного оборудования. Известно, что сразу после инцидента ощущался едкий запах.

Первые кадры прорыва труб с горячей водой в ТРЦ «Времена года» появились в сети в воскресенье, 22 июля. Известно о четырех погибших, которые были сотрудниками одного из магазина на территории ТЦ. 11 человек госпитализировано.