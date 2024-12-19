SHOT: задержанный за подрыв генерала Кириллова доставлен на место преступления в Москве

Сотрудники правоохранительных органов доставили задержанного за подрыв генерала Игоря Кириллова на место происшествия, чтобы провести следственные действия, сообщил SHOT.

Канал публикует видео, подтверждающее информацию. Место происшествия оцеплено. На территории находится много сотрудников правоохранительных органов. Предполагается, что в следственных действиях принимает участие задержанный гражданин Узбекистана.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию, что задержанный признался в исполнении преступного заказа украинских спецслужб. Он надеялся на получение денег и европейского паспорта. Mash сообщил, что во время следственных действий гражданин Узбекистана должен подробно рассказать и показать, как планировал подрыв.

SHOT располагает информацией, что задержанный — 29-летний Ахмад Курбанов, который неоднократно посещал Россию. В 2015 году он находился в Москве. Позже вернулся на родину в Узбекистан. Во время второго посещения столицы устроился работать в «Чайхану».

Ранее сообщалось, что Узбекистан направил в Россию информацию о задержанном по делу генерала Кириллова.