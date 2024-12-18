Узбекистан направил в Россию информацию о задержанном по делу генерала Кириллова

Узбекистан передал России информацию о задержанном по делу о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Ранее РИА Новости сообщили о задержании подозреваемого в подрыве Кириллова. Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. Мужчина свою вину признал.

По данным телеканала, российские силовики обратились к узбекской стороне с просьбой предоставить данные о подозреваемом. В ответ на запрос власти республики оперативно предоставили всю необходимую информацию.

Подрыв генерал-лейтенанта Кириллова произошел утром, 17 декабря, на Рязанском проспекте Москвы. Он вместе с помощником выходил из подъезда многоквартирного дома. В этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Мужчины от полученных травм скончались на месте.

Следствие утверждает, что Курбанов установил взрывное устройство на самокате и оставил его возле дома Кириллова, а также подготовил каршеринговый автомобиль, на который установил камеру наблюдения. На допросе Курбанов признался, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали ему $100 тыс. вознаграждения и вид на жительство в одной из стран НАТО.

Накануне взрыва Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила заочное уголовное дело против Кириллова. На Украине его обвиняли в использовании химического оружия против украинских военных.

Ранее ТАСС сообщил, что следствие потребовало арестовать подозреваемого в подрыве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.