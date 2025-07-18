Шоу истребителей в Уфе: выступление Александра Маршала и конкурсы с призами

Свыше 80 тыс. человек посетили шоу истребителей и концерт в Уфе, сообщил mkset.ru.

Издание для понимания масштабности мероприятия отметило, что концертный зал спорткомплекса «Олимпийский» в Москве вмещает 35 тыс. человек.

«Это общее количество людей на всех мероприятиях, которые были вчера: концерт, „Русские витязи“ и т.д.», — уточнили в пресс-службе администрации столицы Республики Башкортостан для Mkset.

По информации издания, пилоты показали зрителям различные трюки: мертвые петли, штопоры, воздушные фейерверки. Трюки выполняли шесть опытных пилотов, управляющих реактивными истребителями. Корреспондент отметил, что в небе стоял жуткий рев. От громких звуков автоматически включались автомобильные сигнализации. Рассмотреть шоу можно было с любой локации парка «Ватан» в Уфе.

По данным издания, шоу пилотов было не единственным зрелищем. Перед гостями мероприятия выступил певец Александр Маршал. На сцене также появились артисты-барабанщики. В день мероприятия установилась жаркая погода. Людям раздавали бумажные кепки и бесплатную воду. Территорию патрулировали сотрудники правоохранительных органов. Организаторы подготовили для гостей различные конкурсы. Победителям вручали подарки.

Ранее сообщалось, что пилоты на фестивале «Крылья Пармы» рисовали в небе смайлики.