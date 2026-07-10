Шрамы останутся навсегда: врач предупредил об опасности неосторожного обращения с розжигом

Житель Новокузнецка получил серьезные ожоги при попытке разжечь мангал. Мужчина полил угли жидкостью для розжига, чиркнул зажигалкой и мгновенно вспыхнул сам. Две недели врачи первой городской больницы боролись за его жизнь. Сейчас пострадавшего готовят к выписке, но шрамы, как предупреждают медики, останутся с ним навсегда, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщили в Минздраве Кузбасса, у пациента диагностированы ожоги 2 и 3 степени. Пламя повредило руки, ноги и туловище — в общей сложности 18% кожного покрова. Медики проводили ежедневные перевязки и назначали курс антибиотиков.

Заведующий ожоговым отделением Алексей Тузовский пояснил, что подобные травмы всегда отличаются грубым и обширным характером. Ожоги третьей степени рубцуются на всю жизнь, а любой термический ожог способен обострить имеющиеся хронические заболевания.

По данным издания, до пересадки кожи в этом случае не дошло, однако врачи напоминают: небрежность при использовании легковоспламеняющихся смесей может обернуться трагедией. Одна ошибка способна превратить отдых на природе в долгие недели лечения и пожизненные рубцы вместо здоровой кожи. Специалисты советуют строго соблюдать инструкции к средствам для розжига и никогда не подносить их близко к открытому огню.

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