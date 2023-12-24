Шторм в Сочи частично сорвал крышу многоквартирного дома

Шквалистый ветер в Сочи частично сорвал крышу жилого дома. Об этом сообщили представители российского МЧС по Краснодарскому краю, их слова передает информационное агентство РИА Новости .

В курортном городе до 25 декабря действует штормовое предупреждение на фоне затянувшейся и опасной непогоды. Согласно прогнозам экспертов, ожидается усиление ветреных порывов до 32 м/с. Утром 23 декабря в городе пошел ливень, который продлился весь день.

Вечером того же дня усилился ветер и пошел град. В городе повалилось множество деревьев, и в данный момент спасатели занимаются ликвидацией последствий, оставшихся от стихии.

В ведомстве также рассказали, что в одном из пятиэтажных домов была частично сорвана крыша. Согласно информации представителей регионального МЧС, этот дом уже посетили сотрудники местной мэрии.

Сочинское население было предупреждено о непогоде мэром Алексеем Копайгородским в социальных сетях. Он призвал жителей оставаться дома.