Штраф 10 млн руб. и 14 лет колонии прокуратура запросила для депутата Глискова

В пятницу, 6 сентября, во время судебного разбирательства прокурор запросил для депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова 14 лет колонии строго режима, а также штраф в размере 10 млн руб., сообщила prmira.ru со ссылкой на ЛДПР Красноярского края.

Следствие считает, что депутат Глисков вымогал деньги у замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова. Взамен чиновник обещал покровительство: компания сможет работать без выполнения требуемых норм. Депутат настаивал на получении 5 млн руб. Гражданин Юсубов передал через посредника 1 млн. Заседание состоялось в Центральном районном суде. Был введен запрет на видеосъемку.

Защита считает, что в деле много неточностей. Подано ходатайство на возвращение материалов дела в прокуратуру для уточнения данных.

«Это и отсутствие публикаций, интервью с негативными высказываниями Александра Глискова в указываемый свидетелями период, и неконкретизированные и описанные общими формулировками обстоятельства и другие», — сообщили в партии.

Защита настаивает, что также не хватает доказательств вины депутата. Суд удовлетворил ходатайство. Следующее заседание назначено на 10 сентября.

Ранее сообщалось, что красноярцы в социальных сетях настаивали на невиновности Глискова и рассказывали, каким он был внимательным, отзывчивым и порядочным депутатом.