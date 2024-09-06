Штраф 10 млн руб. и 14 лет колонии прокуратура запросила для депутата Глискова
Фото: [Медиасток.рф]
В пятницу, 6 сентября, во время судебного разбирательства прокурор запросил для депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова 14 лет колонии строго режима, а также штраф в размере 10 млн руб., сообщила prmira.ru со ссылкой на ЛДПР Красноярского края.
Следствие считает, что депутат Глисков вымогал деньги у замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова. Взамен чиновник обещал покровительство: компания сможет работать без выполнения требуемых норм. Депутат настаивал на получении 5 млн руб. Гражданин Юсубов передал через посредника 1 млн. Заседание состоялось в Центральном районном суде. Был введен запрет на видеосъемку.
Защита считает, что в деле много неточностей. Подано ходатайство на возвращение материалов дела в прокуратуру для уточнения данных.
«Это и отсутствие публикаций, интервью с негативными высказываниями Александра Глискова в указываемый свидетелями период, и неконкретизированные и описанные общими формулировками обстоятельства и другие», — сообщили в партии.
Защита настаивает, что также не хватает доказательств вины депутата. Суд удовлетворил ходатайство. Следующее заседание назначено на 10 сентября.
Ранее сообщалось, что красноярцы в социальных сетях настаивали на невиновности Глискова и рассказывали, каким он был внимательным, отзывчивым и порядочным депутатом.