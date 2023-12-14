«Задержан по заказу»: Красноярцы продолжают настаивать на невиновности депутата Глискова

Депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова задержали 1 ноября . Его обвиняют во взяточничестве. Жители неоднократно заявляли, что депутат не может быть замешан в коррупционных схемах. Теперь горожане записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает prmira.ru .

Видеообращение опубликовано в интернет-мессенджере «Глисков и команда». В нем говорится о невиновности депутата Александра Глискова. Автор отметил, что дело было сфабриковано. Оно основано на показаниях депутата, который на данный момент задержан в связи со взяточничеством.

«Его [Глискова] склоняют признаться в том, чего он не совершал, и пойти на сделку — оговорить в себя. В городе про это говорят: „Задержан по заказу“, и возмущены таким беззаконием. Просим вас обратить внимание на это дело и взять под личный контроль», — сказано в обращении.

Жители Красноярского края оставляли под записью комментарии. Они отметили, что также обратились с просьбой к президенту России разобраться в ситуации и не позволить беспочвенно обвинять честного политика.

В ноябре жители региона активно обсуждали арест депутата Александра Глискова. Люди уверены, что чиновник попал в СИЗО на два месяца не из-за конкуренции. Он представляет интересы оппозиции и имеет высокий рейтинг популярности. Жители писали, что политик решал многие проблемы горожан.