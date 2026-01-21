«Штраф — путевка в шиномонтаж»: как война за парковки в Наро-Фоминске превратила дворы в поле битвы

После серии обильных снегопадов в Наро-Фоминске развернулась настоящая битва за расчищенные парковочные места во дворах, где горожане используют все более агрессивные методы. На улице Маршала Куркоткина практически всю придомовую территорию оккупировали самодельные таблички с ультиматумами, сообщил REGIONS.

На импровизированных указателях можно прочесть угрозы вроде: «Не чистил! Не занимай место. Штраф — путевка в шиномонтаж». Часть объявлений идет дальше, прямо указывая номера автомобилей, за которыми, по мнению их авторов, теперь «забронирована» парковка.

Отдельные владельцы машин продемонстрировали изрядную смекалку в стремлении застолбить за собой освобожденные от снега квадратные метры. Помимо угрожающих плакатов, они прибегают к физическим барьерам, перекрывая доступ к местам с помощью строительных блоков, старых покрышек и даже детских колясок, отслуживших свой срок.

Комментируя происходящее, автоюрист Мария Колесникова подчеркнула, что подобные методы захвата территории не только противоречат закону, но и квалифицируются как самоуправство, за которое предусмотрена юридическая ответственность.

«Установка табличек и „бронирование“ мест не имеют юридической силы, поскольку придомовая территория является общей собственностью всех жильцов дома. Факт уборки снега с общего пространства не дает исключительного права на его использование», — пояснила специалист.

