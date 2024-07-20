Российские военные водрузили триколор в центре Песчаного на Купянском направлении
Фото: [Министерство обороны РФ]
Российские войска прорвали оборону противника и захватили центр села Песчаное на Купянском направлении, сообщает работающий на ГУР Украины аналитический канал Deep State.
Ранее в российских пабликах появилось видео того, как военнослужащие вывешивают флаг возле памятника красноармейцу в центре села. Deep State подтверждает подлинность этих кадров.
Полное освобождение Песчаного приведет к тому, что группировка ВСУ на восточном берегу Оскола окажется практически отрезанной от баз снабжения.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили сразу две пусковые установки ЗРК Patriot.