Российские войска прорвали оборону противника и захватили центр села Песчаное на Купянском направлении, сообщает работающий на ГУР Украины аналитический канал Deep State.

Ранее в российских пабликах появилось видео того, как военнослужащие вывешивают флаг возле памятника красноармейцу в центре села. Deep State подтверждает подлинность этих кадров.

Полное освобождение Песчаного приведет к тому, что группировка ВСУ на восточном берегу Оскола окажется практически отрезанной от баз снабжения.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили сразу две пусковые установки ЗРК Patriot.