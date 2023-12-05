Шуточный звонок в полицию закончился для пермяка шестью годами колонии

Пермяк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пошутить над полицейскими. Он испытывал к ним неприязнь. Мужчина позвонил в отделение и сообщил о захвате заложников, жизнь которых находится под угрозой, сообщает properm.ru .

Позже в суде мужчина признался, что просто проверял, смогут ли сотрудники полиции оперативно найти его. Но отметил, что хотел лишь пошутить. В суде юмор не оценили. На поиски предполагаемого террориста потратили 24,6 тысяч рублей (УФСБ России по Пермскому краю) и 1,9 тысяч рублей (отдел МВД).

Мужчине назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он заплатил деньги, которые были потрачены сотрудниками правоохранительных органов. Ранее он уже отбывал наказание за другое преступление, но был освобожден досрочно.