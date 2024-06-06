Шувалов: отечественный бизнес держится на уверенности

Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время Петербургского международного экономического форума заявил, что инвестиционная активность отечественного бизнеса держится на уверенности, сообщает интернет-издание «Абзац» .

Спикер пояснил, что бизнес может быть инвестиционно активным только в том случае, когда есть уверенность в завтрашнем дне. Она заключается в том, что бизнесмен или компания получит, если не больше денег, то хотя бы сохранит текущий уровень заработка. Добиться этой уверенности в первую очередь можно при помощи грамотно составленного законодательства.

Министр финансов Антон Силуанов во время своего выступления на форуме высказал мнение, что прежние пессимисты теперь стали оптимистами. Корреспондент «Абзаца» спросил у Игоря Шувалова, разделяет ли он данную точку зрения.

«Это по-разному. Многие оптимисты становятся пессимистами, и наоборот. Главное – какое в целом настроение, какой мейнстрим и тренд», – подчеркнул Шувалов.

Спикер отметил, что современный российский тренд — это развитие всех регионов, стремление к сильной и стабильной экономике и инвестирование в перспективные проекты. Это положительно отражается на отечественном бизнесе.

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