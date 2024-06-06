Губернатор Подмосковья: китайский инвестор создаст в регионе индустриальный парк «Гринвуд»

Китайский инвестор создаст в Московской области индустриальный парк «Гринвуд», его резидентами смогут стать китайские и российские производители технического оборудования, медицинских изделий, станков и бытовых товаров. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Совета китайских предпринимателей в России, президент корпорации «Гринвуд» Чжоу Лицюнь.

«С корпорацией «Гринвуд» мы сотрудничаем давно. Осенью в Пекине обсуждали планы по модернизации бизнес-парка в Красногорске. Сегодня он — в числе крупнейших налогоплательщиков Подмосковья, там создано около 12 тысяч рабочих мест, размещено более 300 предприятий из 14 стран», — отметил губернатор.

Управляющей компанией будущего парка станет китайская сторона, она возведет производственные корпуса за счет собственных средств по техзаданию инвесторов, после чего передаст им готовый объект в аренду. Чжоу Лицюнь отметил, что инициатива по созданию парка принадлежит правительству Московской области и губернатору региона. Он уточнил, что направленность парка будет заключаться в автомобилестроении, технике, оборудовании и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.