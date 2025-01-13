Шведский солдат вонзил штык себе в голову, поскользнувшись у Королевского дворца

Во время смены караула у Королевского дворца произошел несчастный случай: один из восьми шведских солдат поскользнулся и вонзил штык себе в голову, сообщило издание Expressen.

Издание сообщило, что на место происшествия были приглашены сотрудники правоохранительных органов и медики. Солдату сразу помогли его сослуживцы. Бригада скорой помощи доставила его в больницу Каролинского университета. Специалисты посчитали травму опасной для дальнейшей жизнедеятельности, поэтому приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве.

«Он поскользнулся и упал на землю таким образом, что его штык вонзился ему в голову, за ухом», — Expressen приводит слова дежурного офицера вооруженных сил.

Издание располагает информацией, что операция прошла успешно. На данный момент пострадавший чувствует себя хорошо. Сотрудники правоохранительных органов разбираются, что стало причиной происшедшего. В настоящее время они склонны предполагать, что произошел несчастный случай. Расследование продолжается: показания дают свидетели.

Радио Швеции сообщило, что после инцидента территорию около дворца посыпали песком. Гвардейцы в карауле больше не используют штыки. Однако данная мера является временной. Начальник штаба королевской гвардии Рихард Бек-Фриис заявил радиостанции о возможном изменении способа марширования и ношения штыков.

Ранее сообщалось, что Швеция начала готовить места под кладбища из-за возможной войны с Россией.