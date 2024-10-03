Швейцария передаст Украине $1,8 млрд помощи

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины проинформировали, что до 2028 года Швейцария предоставит Украине $1,8 млрд помощи, сообщили «Ведомости».

Информация появилась на сайте украинского ведомства после встречи главы министерства Алексея Кулебы и посла Швейцарии на Украине Феликса Бауманна. Представители стран обсудили условия передачи средств. Так, $1,77 млрд Украина обязана потратить на проекты по восстановлению страны. К оказанию помощи Швейцария привлечет также частный сектор.

Кроме того, Киев получит $1,18 млрд для разминирования украинских территорий и для гуманитарных миссий. Остальная сумма будет передана для реализации программ восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.

Деньги Киев будет получать в течение четырех лет. Швейцария гарантировала Украине, что обязательно сдержит все данные обещания. В государстве назначат ответственное лицо, которое будет контролировать реализацию проекта.

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