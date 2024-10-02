Захарова прокомментировала признание Швейцарией «голодомора» актом геноцида

По словам Захаровой, такое решение является не более чем антироссийским шагом: депутаты Швейцарии пытаются разделить трагедию народов СССР в 1932-1933 годах по национальному признаку. Тем временем, голод тогда свирепствовал не только в Украинской СССР, но и в других сельскохозяйственных территориях Союза.

Ранее аналогичную резолюцию принимала и парламентская ассамблея Совета Европы год назад – тогда «голодомор» также был признан «геноцидом украинского народа». И сейчас большая часть швейцарских депутатов проголосовала за то, что «голодомор» был геноцидом.

Напомним, ранее стало известно, что ООН понизил уровень аккредитации руководителя бюро ВГТРК в Нью-Йорке.