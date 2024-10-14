Сибдепо: кафе «Пандок» закрывают из-за нарушения санитарных норм

Судебные приставы приостановили деятельность одного популярного кемеровского кафе на 30 суток из-за ряда грубых нарушений, проинформировала пресс-служба ГУФССП по Кузбассу. Речь идет о кафе «Пандок», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Специалисты в ходе проверки выявили ряд нарушений: контейнеры с ингредиентами и готовыми блюдами не маркировались, на участке порционирования готовых блюд отсутствовало бактерицидное оборудование, а в холодильниках — термометры. В соответствии с инструкциями в конце рабочего дня сотрудники были обязаны обрабатывать столовую посуду с использованием дезинфицирующих средств, однако данное требование в кафе также не выполняли.

«Планировка производственных помещений не обеспечивала поточность технологических процессов», — указано в сообщении.

В медицинские книжки сотрудников не были внесены необходимые метки. Суд принял решение о приостановке деятельности кафе. Приставам поручено следить за тем, устраняет ли собственник все выявленные проблемы. В случае если этого не произойдет, заведению общепита запретят дальнейшую работу. Корреспондент уточнил, что кафе находится в районе рынка.

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