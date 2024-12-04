Сибдепо: кузбассовцы передают в зону СВО свое оружие для скорейшей победы

В среду, 4 декабря, жители Кузбасса в очередной раз передали собственное оружие для нужд участников спецоперации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Кемеровской области Игорь Глущенко рассказал журналистам, что правом передачи оружия уже воспользовались 54 человека. Граждане на безвозмездной основе передали 72 единицы гражданского оружия, которым вправе распоряжаться Минобороны РФ.

Поступить аналогичным образом может каждый желающий россиянин. От права собственности также можно отказаться при передачи патронов. На территории региона функционируют специальные подразделения, расположенные в разных районах. Кроме того, информация о способах передачи размещена на сайте Росгвардии.

Корреспондент Сибдепо стал свидетелем передачи оружия. Жители региона в торжественной обстановке подписали заявление о добровольной передаче оружия в министерство обороны России с целью его дальнейшей доставки в зону спецоперации.

«Ружье новое. Сделал немного выстрелов. У меня отец фронтовик, поэтому и решил отдать ребятам (на СВО — прим.редакции), помощь будет», — поделился кузбассовец.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ мог попытаться атаковать казарму полка спецназа, расположенную в Чечне.