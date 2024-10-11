Сибдепо: осень в Кемерово особенная из-за географического положения города

Географическое расположение Кемерово делает город в осенний период времени особенно красивым, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Вокруг Кемерово расположены лесные массивы, в которых преимущественно растут сосны и березы. Хвойные вечнозеленые деревья на фоне березовых осенних рощ выглядят по-особенному эстетично. Осень приходит в город примерно в середине октября, когда листья деревьев становятся яркими и разноцветными.

Местность в Кемерово равнинная. С холмов можно удобно рассмотреть на фоне осенних пейзажей многоэтажные комплексы. Через город протекает река Томь с обрывистыми скалистыми берегами. Лучше всего наслаждаться осенними красками в лесу. Фотокорр Сибдепо Дмитрий Верфель запечатлел красивые моменты.

«Яркий калейдоскоп осени по-настоящему можно разглядеть только в лесу, где темно-зеленая хвоя соседствует с рыжей листвой, рубинами ягод и зеленым ковром мха», — отметил корреспондент Сибдепо.

Синоптики прогнозируют, что нынешней осенью теплая погода продержится долго, а переход к осенним холодам произойдет плавно.

Ранее сообщалось, что психолог Зарипова дала рекомендации, как осенью пережить депрессию. Один из советов — прогуливаться по улицам и наблюдать за осенними пейзажами.