Психолог Зарипова дала рекомендации, как осенью пережить депрессию

Психолог Зарипова рассказала, что человек восприимчив к происходящему вокруг себя. Важно в осенний период создавать приятную атмосферу. Желательно дать организму небольшие физические нагрузки. Важно сосредоточиться на деле, которое приносит удовольствие.

Осень — это красивое время года. Эксперт рекомендует совершать прогулки, во время которых обращать внимание на яркие краски природы. В преддверии лета люди ставят планы. Важно приучить себя составлять список дел на осень.

«Попробуйте сделать и осень «вкусной», запечатлеть ее прекрасные моменты — порадовать себя большими и маленькими событиями. Вспомните, как это, баловать себя?!» — отметила Лина Зарипова.

Природа осенью замедляется. Человеку также стоит жить более размеренно. После летней активности желательно перейти к более равномерному режиму дня. Осенью особенно важно хорошо высыпаться и качественно питаться. Лучше отказаться от диет. В меню добавить много овощей и фруктов, чтобы наполнить организм витаминным комплексом. Изнуряющие занятия в спортивном зале противопоказаны. Задача человека в том, чтобы выработать к себе бережливое отношение.

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