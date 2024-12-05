Сибдепо: полиция уточняет данные о намерении школьницы сжечь дом сверстника

Полиция Кузбасса уточняет информацию об угрозах со стороны 15-летней школьницы, которая появилась в телеграм-канале «Mash Siberia», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В телеграм-канале появилась информация, что 15-летняя школьница из Прокопьевска на протяжении нескольких лет угрожает сверстникам. В распоряжении телеграм-канала имеется запись, на которой школьница обращается к неустановленному лицу, предположительно, к сверстнику.

Так, девушка угрожает, что спалит дом, нанесет физические увечья и даже решится на убийство. Она неоднократно отмечает, что не боится сотрудников правоохранительных органов и понимает, какую отвественность придется нести в случае реализации своих слов. Несмотря на это, школьница заявляет о своих серьезных намерениях. В видео много нецензурной лексики.

Сибдепо отметило, что жители Прокопьевска обратились к сотрудникам правоохранительных органов разобраться в ситуации. В полиции корреспонденту редакции сообщили, что на данный момент информация о достоверности записи уточняется.

Ранее сообщалось, что юная жительница Кузбасса запугала сверстников и их родителей угрозами.