Siemens подала к производителю «Ласточки» российской сборки иск на 1 миллиард рублей

«Сименс Мобильность», находящаяся под контролем Siemens AG, собирается взыскать более одного миллиарда с предприятия «Уральские локомотивы». Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Предприятие уже почти 10 лет производит электропоезда «Ласточка» в РФ в рамках совместного предприятия с Siemens. В 2022 году немецкий концерн перестал работать на территории РФ и прекратил поставки в страну.

После ухода немецкой компании из страны, «Уральские локомотивы» полноценно локализовали производство «Ласточки» на территории РФ, дополнив поезда отечественным тяговым оборудованием, элементами автоматического управления, камерами заднего вида и контролем входных групп.

Журналисты отмечают, что представители Siemens не делали каких-либо официальных заявлений о своем выходе из СП. В то же время недавно представители межрайонной инспекции ФНС сообщили о своем решении в ближайшем будущем исключить «Сименс Мобильность» из ЕГРЮЛ.