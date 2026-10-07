Пассажиры Подмосковья совершили почти 8 млн поездок в аэропорт автобусами Мострансавто

С начала 2026 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 7,9 млн поездок на автобусных маршрутах, связывающих города Подмосковья с аэропортами, компания обслуживает 16 маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольшее количество поездок пришлось на банковские карты — более 3,7 млн трансакций. Социальными картами пассажиры воспользовались свыше 2,7 млн раз», — уточнил генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров.

По его словам, по транспортным картам «Тройка» и «Стрелка» зафиксировано порядка 800 тыс. и 720 тыс. поездок соответственно. Наибольшее количество пассажиров зафиксировали на маршруте № 21 «Лобня (мкр. Южный) — Шереметьево» — с начала года на нем совершено более 2,1 млн поездок. В тройку лидеров также вошли маршруты № 30 «ст. Домодедово — Аэропорт Домодедово» и № 308 «Аэропорт Домодедово — Москва (м. Домодедовская)».

«Автобусные маршруты в аэропорты пользуются популярностью у населения, так как это надежный, удобный и экономичный способ вовремя прибыть к своему авиарейсу», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В компании добавили, что в автобусах ручную кладь можно провозить бесплатно, если сумма ее длины, ширины и высоты не превышает 120 см.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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