В Подмосковье определили лидер по пассажиропотоку среди маршрутов Мострансавто, ведущих в аэропорты

С начала 2026 года маршрутом № 21 «Лобня (мкр. Южный) — Шереметьево» воспользовались более 2,1 млн пассажиров, он лидирует по пассажиропотоку среди маршрутов АО «Мострансавто», следующих до аэропортов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы отправляются от станции МЦД Лобня и следуют до аэропорта Шереметьево, это позволяет пассажирам планировать поездку с учетом времени отправления рейса. В транспортных средства можно бесплатно провозить ручную кладь, если сумма ее длины, ширины и высоты не превышает 120 см. За провоз багажа размером до 180 см по сумме трех измерений взимается отдельная плата.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.