Красота, которая может стоить зрения: как не испортить глаза наращиванием ресниц

По наблюдениям специалистов, большинство осложнений связано с двумя факторами.

Прежде всего, выбирайте сертифицированного специалиста и проверенное место. Это базовое условие, от которого зависит не только результат, но и здоровье глаз. Кроме того, эксперты рекомендуют:

Убедитесь, что мастер соблюдает гигиену: моет руки и стерилизует оборудование. Если возникают сомнения, лучше уточнить эти детали заранее.

Отдельное внимание стоит уделить составу клея. Тревожный сигнал — наличие формальдегида: это вещество способно вызывать аллергические реакции и раздражение кожи.

Если у вас аллергия на латекс, проверьте, не входит ли он в состав клея. Это важно, поскольку реакция может проявиться непосредственно во время процедуры.

Также убедитесь, что срок годности клея не истек и мастер не использует обычный клей для ногтей. Подмена состава — риск, который не всегда заметен сразу.