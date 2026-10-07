Красота, которая может стоить зрения: как не испортить глаза наращиванием ресниц
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Наращивание ресниц остается одной из самых востребованных косметических процедур, однако она сопряжена с определенными рисками. Если у вас нет медицинских противопоказаний и вы все же решились на процедуру, стоит заранее позаботиться о безопасности, сообщило Здоровье Mail.
По наблюдениям специалистов, большинство осложнений связано с двумя факторами.
- Первый — кожная реакция или аллергия на химические компоненты клея.
- Второй — несоблюдение санитарных норм в кабинете мастера. Чтобы снизить вероятность неприятных последствий, достаточно придерживаться нескольких правил.
Прежде всего, выбирайте сертифицированного специалиста и проверенное место. Это базовое условие, от которого зависит не только результат, но и здоровье глаз. Кроме того, эксперты рекомендуют:
- Убедитесь, что мастер соблюдает гигиену: моет руки и стерилизует оборудование. Если возникают сомнения, лучше уточнить эти детали заранее.
- Отдельное внимание стоит уделить составу клея. Тревожный сигнал — наличие формальдегида: это вещество способно вызывать аллергические реакции и раздражение кожи.
- Если у вас аллергия на латекс, проверьте, не входит ли он в состав клея. Это важно, поскольку реакция может проявиться непосредственно во время процедуры.
- Также убедитесь, что срок годности клея не истек и мастер не использует обычный клей для ногтей. Подмена состава — риск, который не всегда заметен сразу.
- Наконец, если у вас чувствительная кожа или вы прежде сталкивались с аллергией на косметику, попросите мастера провести тест. За несколько дней до процедуры клей наносят на внутреннюю сторону запястья — так можно заранее понять, как организм отреагирует на состав, прежде чем он попадет в область глаз.
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