«Это просто распил денег»: эксперт объяснил, зачем ВСУ строят линию в зоне Припяти

ВСУ стали возводить оборонительную линию в зоне Припяти и чернобыльских лесов. О том, почему эта затея больше похожа на распил, чем на реальную оборону, рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин, сообщает ВФокусе Mail. Эксперт призвал оценивать происходящее без иллюзий.

«Это просто распил денег. За громкими заявлениями о “непреодолимой обороне” стоит банальное освоение бюджета: часть средств уходит на закупку проволоки, а часть — оседает в карманах», — заявил он.

Эксперт не удивлен, что участие в этом принимают Румыния и Молдавия, которые тоже заинтересованы в том, чтобы использовать ситуацию в собственных целях и получить финансирование со стороны Европы. По его словам, подобные заграждения также выставляют в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. На них выделяются миллиарды евро — при этом аналитики и военные эксперты сомневаются, что эти вложения дадут реальный оборонительный эффект в условиях современного конфликта.

«Что такое „зубы дракона“ по сравнению с беспилотными летательными аппаратами? С ракетами, которые перелетают через эти „зубы дракона“ на огромной высоте и наносят удары по объектам за их пределами?» — задался вопросами эксперт.

Обозреватель отметил, что колючую проволоку может преодолеть любая бронетехника. Есть много приемов преодоления колючей проволоки инженерными средствами, начиная от взрывов и проделывания проходов. По мнению эксперта, на Украине это прекрасно знают. В стране еще есть люди, которые служили в Советской Армии, которые знают, как это делается. Школа инженерных войск в период СССР была достаточно конкурентоспособной и предоставляла высококвалифицированные кадры.

«Украинские военные ждут возможного наступления с севера. Они считают, что мы будем атаковать эту зону, пройдем через нее и нападем на Киев со стороны Белоруссии, так как это самый короткий путь. Вот поэтому они там устраивают все эти заграждения», — заключил эксперт.

Действия ВСУ эксперт связывает с возросшей паранойей украинцев и европейцев. Он также обратил внимание на то, что командование относится к своим людям как к расходному материалу.

«Отправлять их в зону с радиацией ради показных укреплений — это прямое свидетельство того, что человеческая жизнь для них ничего не стоит», — резюмировал Литовкин.

Ранее военэксперт Дандыкин объяснил, где Киев возьмет людей и оружие.