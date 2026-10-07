«Один из сильнейших»: аналитик оценил шансы m0NESY из Подмосковья стать лучшим игроком мира

Путь Ильи «m0NESY» Осипова к статусу лучшего игрока мира в Counter-Strike 2 может оказаться тернистым — несмотря на то, что уроженец Орехово-Зуева по-прежнему входит в число главных талантов мировой сцены. Таким соображением в подкасте Hot Take Point Made поделился известный аналитик Якоб «Pimp» Виннече, сообщил REGIONS.

Как отметил эксперт, исключительный индивидуальный талант российского снайпера — не гарантия первенства. Причина в конкуренции: на пятки m0NESY наступают сразу два представителя нового поколения — россиянин Данил «donk» Крышковец и француз Матье «ZywOo» Эрбо. По оценке аналитика, именно эта пара сегодня считается главными дарованиями своего времени.

«Я не утверждаю, что m0NESY уперся в свой потолок или в принципе не способен стать топ-1. Но шансы на это не так высоки, ведь ему противостоят ZywOo и donk. Это два главных таланта поколения», — пояснил Pimp.

Виннече провел параллель с карьерой бразильского футболиста Неймара. Когда-то многие прочили ему звание лучшего игрока планеты, но в эпоху Лионеля Месси и Криштиану Роналду бразилец так и не добрался до первой строчки мирового рейтинга.

По мнению эксперта, похожий сценарий может повториться и в Counter-Strike 2. Даже при выдающейся личной игре m0NESY будет непросто обойти соперников, если те будут держать высокую планку на протяжении всего сезона.

При этом Pimp не поскупился на похвалу в адрес российского снайпера. Он назвал Осипова одним из самых сильных игроков, каких когда-либо видел в Counter-Strike, и оговорился: шансы на победу у него все же остаются.

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