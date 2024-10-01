Сигэру Исибу в ключевой нижней палате избрали премьер-министром Японии

В Японии проходит голосование, по итогам которого будет назначен премьер-министр страны. В нижней палате, которая считается ключевой, по итогам голосования победу одержал Сигэру Исибу, сообщил ТАСС.

В голосовании участвовали 465 политиков. 291 человек отдал свой голос председателю правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибе. Аналогичное голосование проходит в верхней палаты, но его итоги будут носить чисто технический характер. Нижняя палата обладает большими полномочиями. Можно заявлять, что Сигэру Исиба избран в парламенте 102-м премьер-министром страны.

Согласно требованиями местного законодательства, Сигэру Исиба в ближайшие несколько часов обязан назвать имена депутатов, которые займут руководящие должности в правительстве. Источники японских СМИ уверены, что некоторым удастся сохранить свои посты. Досрочные выборы назначены на 27 октября. Их результаты повлияют на то, кто займет место в нижней палате.

Ранее сообщалось, что правительство Японии в полном составе подало в отставку.