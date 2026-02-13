Сигналы проигнорировал, в сугробе — застрял: в Кузбассе задержали пьяного водителя, взявшего машину у работодателя

Сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который угнал автомобиль работодателя, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, инцидент произошел в Мысках. Автомобиль «Нива» привлек внимание экипажа ДПС ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции пытались остановить машину, но водитель сигналы проигнорировал. Инспекторы, включив световую и звуковую сигнализации, последовали за сомнительным автомобилем.

По данным ведомства, 41-летний автомобилист пытался скрыться, но забуксовал в сугробе, когда не справился с управлением. Алкотестер показал, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее горожанина лишали права управления транспортными средствами. По городу он несся на автомобиле, который взял без разрешения собственника.

По информации ведомства, задержанный был проинформирован, где находится автомобиль его работодателя. Он имел доступ в гараж и знал, где спрятаны ключи. В вечернее время мужчина забрался в гараж и без разрешения уехал на автомобиле. Возбуждено уголовное дело.

«В отношении 41-летнего водителя сотрудники полиции составили семь протоколов. За оставление места ДТП и езду без водительского удостоверения суд назначил правонарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста», — указано в сообщении ведомства.

