Удар на перекрестке: 18-летняя девушка погибла под колесами грузовика, водитель бежал в другой город

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале сообщила о задержании 68-летнего жителя Новосибирска, совершившего наезд на 18-летнюю девушку в Кемерове. Пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Водитель скрылся с места происшествия.

По информации издания, вечером четверга, 12 февраля, в Кемерове произошло ДТП, унесшее жизнь 18-летней девушки. На нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Сакко и Рабочей ее сбил грузовик. Травмы оказались смертельными — медики лишь констатировали гибель пострадавшей.

По данным издания, водитель с места происшествия скрылся, однако личность беглеца была установлена по горячим следам. Им оказался 68-летний житель Новосибирска. В ночь после трагедии оперативники угрозыска и сотрудники ГИБДД выехали в соседний регион, где задержали подозреваемого.

По информации издания, найден и сам автомобиль, на котором совершен наезд. Сейчас мужчину этапируют в Кемерово для дальнейших разбирательств. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Следователем УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 264 УК РФ», — проинформировала Ирина Волк в телеграм-канале.

