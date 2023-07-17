«Силовое единство Сибири»: Бойцам ЧВК «Вагнер» помогают вернуться к мирной жизни

В ЧВК «Вагнер» больше не принимают людей. Те бойцы, которые были в зоне СВО, начинают возвращаться домой. В Новосибирске всем военным помогают адаптироваться к условиям мирной жизни.

Председатель организации «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров рассказал, какие именно меры предпринимают для адаптации военных, сообщает atas.info. Бойцам из ЧВК «Вагнер» помогают оформить гражданство, если такого еще нет. Оказывают содействие в трудоустройстве и поиске жилья.

В СМИ стараются каким-то образом негативно воздействовать на репутацию бойцов ЧВК «Вагнер», но все написанное и сказанное не всегда соответствует действительности. Таким мнение поделился Валерий Федоров. Организация «Силовое единство Сибири» оказывает поддержку не только военным, которые прибыли в Новосибирск, но и тем, кто оказался в других населенных пунктах области.