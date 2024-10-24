Силуанов анонсировал ответ на использование Западом доходов от активов России

Министр финансов Антон Силуанов предупредил, что в случае использования доходов от замороженных российских резервов Москва примет зеркальные меры, сообщили РИА Новости.

Министр отметил, что деньги недружественных компаний и организаций хранятся на счетах РФ. Доходы от замороженных иностранных активов Москва направит на развитие экономики. Соответствующие решения уже приняты. Часть денег также передадут в региональные бюджеты, чтобы главы распорядились ими по собственному усмотрению для развития края.

«Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же», — завяил министр Силуанов.

Сумма замороженных российских валютных резервов достигает €300 млрд. Доступ к активам есть у лидеров ЕС и представителей стран G7. Активы были заморожены в знак протеста против объявления Россией о начале СВО.

Ранее сообщалось, что в России предложили ответ на использование доходов страны для помощи Украине.