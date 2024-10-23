В России предложили ответ на использование доходов страны для помощи Украине

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин считает, что Россия должна принять определенные меры в ответ на использование западными странами замороженных активов российского государства в пользу Украины.

Депутат заявил о необходимости прекращения фактической подпитки Запада российскими деньгами, а также о приостановке вывода капитала из страны и его миграцию в криминальную экономику. Таким мнением политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

«А далее уже собственные действия защиты против Запада. Имущество соответствующих государств и имущество их фирм должно быть конфисковано, а интеллектуальное право должно быть отменено», — отметил Делягин.

По мнению депутата, такие меры обеспечат бурное развитие РФ, которая может стать центром культурного и инженерного творчества.

Делягин также сделал акцент на необходимости деофшоризации российской экономики, утверждая, что предприятия, управляемые через офшоры, нужно конфисковать. По его мнению, эти меры помогут вернуть контроль над экономикой и предотвратить утечку денежных средств за границу.

Ранее Великобритания вновь объявила о выделении Украине материальной помощи. На этот раз Лондон направит на поддержку Киева £2,26 млрд. Эти средства будут частично взяты из замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что в Германии обсудили вопрос продолжения помощи Киеву.