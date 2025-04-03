Силы ПВО за ночь сбили 23 БПЛА противника над пятью регионами России

По данным Минобороны РФ, противник пытался атаковать пять регионов РФ. В частности, шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью. Губернатор региона проинформировал в своем телеграм-канале об отсутствии пострадавших. Он выразил слова благодарности военнослужащим РФ, которые своевременно отражают атаки ВСУ.

По информации ведомства, над территориями Орловской и Курской областей было устранено по пять беспилотных аппаратов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал прошедшую ночь сложной. Мирное население не пострадало.

«Такая вражеская агрессия лишь показатель их бессилия и неминуемого поражения. Орловские бойцы доблестно выполняют свой долг на полях СВО, с каждым днем приближая нашу Победу. Спасибо вам, наши защитники!» — написал губернатор Клычков.

По данным ведомства, атаки также отражали над территориями Калужской (четыре БПЛА), Белгородской (два дрона) и Смоленской (один БПЛА) областями. После поражения вражеского объекта на место прибыли представители экстренных служб. Специалисты зафиксировали факт атаки и оценили последствия для регионов.

Ранее сообщалось, что в московском поселке обнаружили самодельный дрон из фанеры и бутылки воды.