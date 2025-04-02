В московском поселке обнаружили самодельный дрон из фанеры и бутылки воды

В лесополосе московского поселка Круги сотрудники лесничества обнаружили самодельный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сконструированный из фанеры и пластиковой бутылки с водой, сообщил телеграм-канал Mash.

Отмечается, что к устройству был прикреплен электродвигатель с батареей, закрепленный на скотч.

По предварительной информации, кустарный дрон был создан для тестирования боевой нагрузки. В качестве имитации боевой части в его переднюю часть была помещена бутылка с водой. Это может свидетельствовать о том, что дрон использовался в испытаниях или для проверки технологии.

Как пишет Mash, беспилотник мог упасть в этом месте 16 марта — в день масштабной атаки дронов на Москву и Московскую область. Есть предположение, что он мог служить ложной целью для российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Еще одна версия, отмечает телеграм-канал, заключается в том, что данный аппарат является остатками испытаний российского дрона «Молния-1».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА над Россией.